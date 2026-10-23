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NYSE-Handel im Fokus 23.10.2026 20:04:07

Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones verliert am Freitagnachmittag

Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones verliert am Freitagnachmittag

Das macht der Dow Jones am Nachmittag.

Der Dow Jones gibt im NYSE-Handel um 20:02 Uhr um 1,12 Prozent auf 52 275,00 Punkte nach. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 26,283 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der Dow Jones 0,151 Prozent leichter bei 52 788,41 Punkten, nach 52 867,98 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 52 696,70 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 52 055,10 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn kletterte der Dow Jones bereits um 0,570 Prozent. Noch vor einem Monat, am 23.09.2026, bewegte sich der Dow Jones bei 51 511,59 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.07.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 51 711,65 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.10.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 46 734,61 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 8,05 Prozent zu. 54 744,33 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Bei 45 057,28 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Chevron (+ 2,43 Prozent auf 232,19 USD), Cisco (+ 1,30 Prozent auf 106,25 USD), Microsoft (+ 0,64 Prozent auf 524,42 USD), Boeing (+ 0,43 Prozent auf 188,35 USD) und IBM (+ 0,36 Prozent auf 253,01 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil American Express (-3,84 Prozent auf 312,68 USD), Procter Gamble (-2,66 Prozent auf 161,19 USD), Coca-Cola (-2,51 Prozent auf 92,95 USD), Caterpillar (-2,41 Prozent auf 687,06 USD) und Nike (-2,17 Prozent auf 37,49 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 7 768 745 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones mit 4,771 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der Dow Jones-Werte

Unter den Dow Jones-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 11,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 4,13 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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