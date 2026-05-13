Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones verliert zum Start des Mittwochshandels

Der Dow Jones gibt seine Gewinne vom Vortag am dritten Tag der Woche wieder ab.

Am Mittwoch gibt der Dow Jones um 16:00 Uhr via NYSE um 0,39 Prozent auf 49 565,22 Punkte nach. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 20,066 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,042 Prozent auf 49 739,62 Punkte an der Kurstafel, nach 49 760,56 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 49 674,58 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 49 455,46 Punkten.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang ein Plus von 0,033 Prozent. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Monat, am 13.04.2026, den Wert von 48 218,25 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.02.2026, notierte der Dow Jones bei 49 500,93 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 13.05.2025, den Stand von 42 140,43 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 2,44 Prozent. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 50 512,79 Punkten. 45 057,28 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell 3M (+ 2,92 Prozent auf 147,39 USD), Johnson Johnson (+ 2,03 Prozent auf 228,81 USD), NVIDIA (+ 1,66 Prozent auf 224,45 USD), Walmart (+ 1,20 Prozent auf 131,92 USD) und Merck (+ 1,04 Prozent auf 113,54 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Salesforce (-2,41 Prozent auf 167,19 USD), IBM (-2,39 Prozent auf 213,99 USD), Home Depot (-2,22 Prozent auf 260,00 EUR), Microsoft (-1,42 Prozent auf 402,00 USD) und American Express (-1,39 Prozent auf 309,94 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 6 242 815 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4,550 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Fokus

Im Dow Jones weist die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index weist die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,88 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at