Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones zeigt sich zum Start des Dienstagshandels schwächer

Der Dow Jones tendiert im NYSE-Handel um 15:59 Uhr um 0,52 Prozent leichter bei 49 334,33 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 19,288 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,183 Prozent auf 49 499,67 Punkte an der Kurstafel, nach 49 590,20 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 49 616,95 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 49 271,50 Einheiten.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, den Stand von 48 458,05 Punkten. Der Dow Jones lag vor drei Monaten, am 13.10.2025, bei 46 067,58 Punkten. Der Dow Jones stand vor einem Jahr, am 13.01.2025, bei 42 297,12 Punkten.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Boeing (+ 1,87 Prozent auf 244,30 USD), Nike (+ 1,71 Prozent auf 66,76 USD), Caterpillar (+ 1,54 Prozent auf 639,48 USD), Chevron (+ 1,32 Prozent auf 164,48 USD) und Walmart (+ 0,98 Prozent auf 119,13 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Visa (-3,26 Prozent auf 332,00 USD), JPMorgan Chase (-1,65 Prozent auf 319,12 USD), Merck (-1,58 Prozent auf 107,46 USD), Amgen (-1,42 Prozent auf 320,92 USD) und UnitedHealth (-1,18 Prozent auf 336,49 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 4 225 823 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3,852 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Fokus

Die Verizon-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Mit 6,98 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

