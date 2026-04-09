Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels leichter

Um 15:59 Uhr notiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,10 Prozent schwächer bei 47 860,57 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 17,908 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der Dow Jones 1,94 Prozent leichter bei 46 978,17 Punkten, nach 47 909,92 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 47 690,27 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 47 862,26 Einheiten.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 2,99 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 09.03.2026, lag der Dow Jones noch bei 47 740,80 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.01.2026, lag der Dow Jones bei 49 504,07 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.04.2025, stand der Dow Jones noch bei 40 608,45 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,08 Prozent abwärts. Bei 50 512,79 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Punkten erreicht.

Tops und Flops im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Amazon (+ 1,87 Prozent auf 225,39 USD), Chevron (+ 1,32 Prozent auf 195,44 USD), Caterpillar (+ 1,22 Prozent auf 780,97 USD), Cisco (+ 0,87 Prozent auf 84,43 USD) und Walmart (+ 0,42 Prozent auf 127,79 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Salesforce (-3,08 Prozent auf 170,94 USD), Home Depot (-1,72 Prozent auf 282,45 EUR), Visa (-1,36 Prozent auf 304,76 USD), Sherwin-Williams (-1,33 Prozent auf 331,22 USD) und Walt Disney (-1,24 Prozent auf 97,95 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 3 203 968 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,711 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Blick

2026 hat die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Mit 5,87 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Verizon-Aktie an.

Redaktion finanzen.at