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NYSE-Handel im Fokus 20.08.2026 22:34:27

Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones zum Handelsende schwächer

Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones zum Handelsende schwächer

So bewegte sich der Dow Jones zum Handelsende.

Der Dow Jones fiel im NYSE-Handel letztendlich um 1,32 Prozent auf 52 759,21 Punkte zurück. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 24,532 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der Dow Jones 0,001 Prozent höher bei 53 463,47 Punkten, nach 53 463,05 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Dow Jones betrug 52 754,90 Punkte, das Tageshoch hingegen 53 381,22 Zähler.

Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang Verluste von 1,68 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.07.2026, lag der Dow Jones bei 51 839,26 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.05.2026, lag der Dow Jones noch bei 50 009,35 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.08.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 44 938,31 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 9,05 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 54 744,33 Punkte. Bei 45 057,28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell McDonalds (+ 0,63 Prozent auf 269,13 USD), Travelers (+ 0,63 Prozent auf 364,49 USD), Walt Disney (+ 0,36 Prozent auf 107,32 USD), Coca-Cola (+ 0,17 Prozent auf 90,50 USD) und Visa (+ 0,05 Prozent auf 365,73 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Walmart (-9,15 Prozent auf 103,84 USD), Boeing (-3,20 Prozent auf 215,10 USD), Home Depot (-2,63 Prozent auf 288,60 EUR), American Express (-2,57 Prozent auf 331,15 USD) und Johnson Johnson (-2,21 Prozent auf 267,37 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Walmart-Aktie. 23 137 874 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,550 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder

Die Travelers-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Unter den Aktien im Index bietet die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 3,98 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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