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Kursverlauf 20.08.2026 16:00:36

Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones zum Start des Donnerstagshandels leichter

Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones zum Start des Donnerstagshandels leichter

Das macht das Börsenbarometer in New York.

Am Donnerstag verbucht der Dow Jones um 15:58 Uhr via NYSE Verluste in Höhe von 0,63 Prozent auf 53 125,48 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 24,532 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,001 Prozent auf 53 463,47 Punkte an der Kurstafel, nach 53 463,05 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 53 381,22 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 52 995,94 Punkten verzeichnete.

Dow Jones auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 1,00 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 20.07.2026, wies der Dow Jones 51 839,26 Punkte auf. Der Dow Jones bewegte sich noch vor drei Monaten, am 20.05.2026, bei 50 009,35 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.08.2025, wurde der Dow Jones mit 44 938,31 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 9,80 Prozent aufwärts. 54 744,33 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Bei 45 057,28 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Walt Disney (+ 1,52 Prozent auf 108,56 USD), Chevron (+ 0,96 Prozent auf 207,73 USD), McDonalds (+ 0,93 Prozent auf 269,95 USD), NVIDIA (+ 0,73 Prozent auf 219,14 USD) und Apple (+ 0,39 Prozent auf 318,07 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Walmart (-8,64 Prozent auf 104,42 USD), Home Depot (-3,61 Prozent auf 285,70 EUR), Sherwin-Williams (-3,22 Prozent auf 342,19 USD), American Express (-1,89 Prozent auf 333,48 USD) und Merck (-1,81 Prozent auf 149,45 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die Walmart-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 6 973 288 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,550 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 10,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 3,98 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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