Index-Performance 03.02.2026 20:04:39

Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 am Dienstagnachmittag mit Abgaben

Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 am Dienstagnachmittag mit Abgaben

Das macht das Börsenbarometer in New York am zweiten Tag der Woche.

Am Dienstag bewegt sich der NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ 2,34 Prozent leichter bei 25 135,30 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,281 Prozent auf 25 811,05 Punkte an der Kurstafel, nach 25 738,61 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 25 840,04 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 25 125,59 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, den Wert von 25 206,17 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.11.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 25 972,94 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 03.02.2025, lag der NASDAQ 100 bei 21 297,58 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 verlor der Index bereits um 0,281 Prozent. Bei 26 165,08 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. 24 954,18 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Palantir (+ 6,31 Prozent auf 157,09 USD), PepsiCo (+ 3,67 Prozent auf 160,89 USD), Fastenal (+ 2,88 Prozent auf 46,09 USD), Walmart (+ 2,51 Prozent auf 127,17 USD) und Cisco (+ 2,28 Prozent auf 82,48 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen PayPal (-20,27 Prozent auf 35,75 EUR), CoStar Group (-12,96 Prozent auf 53,25 USD), Intuit (-11,65 Prozent auf 430,37 USD), Cognizant (-10,30 Prozent auf 74,37 USD) und NXP Semiconductors (-9,56 Prozent auf 209,00 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 26 460 002 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,931 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen

Unter den NASDAQ 100-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 1,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,85 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu CoStar Group Inc.

