Am Donnerstag geht es im NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ um 1,66 Prozent auf 26 665,27 Punkte nach unten. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 1,69 Prozent auf 27 574,24 Punkte an der Kurstafel, nach 27 116,26 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 27 749,35 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 26 604,64 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 3,19 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 19.10.2026, einen Stand von 29 529,34 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.08.2026, lag der NASDAQ 100 noch bei 29 426,02 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.11.2025, notierte der NASDAQ 100 bei 24 640,52 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,79 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 31 361,37 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Zählern verzeichnet.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit PDD (+ 10,74 Prozent auf 85,77 USD), Palo Alto Networks (+ 5,83 Prozent auf 359,74 USD), Western Digital (+ 3,96 Prozent auf 299,60 USD), Axon Enterprise (+ 3,19 Prozent auf 310,27 USD) und Intel (+ 2,81 Prozent auf 56,21 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen AMD (Advanced Micro Devices) (-9,05 Prozent auf 482,14 USD), Nebius (-7,12 Prozent auf 99,34 USD), Shopify A (-5,39 Prozent auf 131,90 USD), DoorDash (-4,45 Prozent auf 159,38 USD) und CoreWeave (-4,41 Prozent auf 45,72 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 38 461 557 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Apple mit 4,660 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,02 erwartet. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,29 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at