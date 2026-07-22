Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 beendet die Sitzung weit in der Verlustzone

Zum Handelsende bewegte sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,54 Prozent schwächer bei 28 998,10 Punkten. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ 100 0,704 Prozent leichter bei 28 949,81 Punkten, nach 29 155,18 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 28 934,52 Punkte, das Tageshoch hingegen 29 176,91 Zähler.

NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 0,440 Prozent. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Monat, am 22.06.2026, bei 30 347,08 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.04.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 26 937,27 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 22.07.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 23 063,58 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 15,04 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 30 762,20 Punkten. Bei 22 841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Paccar (+ 3,85 Prozent auf 131,11 USD), NVIDIA (+ 2,30 Prozent auf 212,06 USD), Microchip Technology (+ 1,97 Prozent auf 85,02 USD), Monster Beverage (+ 1,28 Prozent auf 95,67 USD) und QUALCOMM (+ 1,23 Prozent auf 175,63 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen SpaceX (-6,70 Prozent auf 115,26 USD), DexCom (-4,44 Prozent auf 71,43 USD), Adobe (-3,87 Prozent auf 218,36 USD), Autodesk (-3,62 Prozent auf 203,50 USD) und Regeneron Pharmaceuticals (-3,56 Prozent auf 651,18 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 32 944 963 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ 100 mit 4,311 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien

Die Comcast-Aktie weist mit 6,85 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Mit 6,23 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Kraft Heinz Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at