Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 beginnt die Sitzung im Minus

Um 15:58 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,95 Prozent leichter bei 28 184,70 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,326 Prozent auf 28 362,15 Punkte an der Kurstafel, nach 28 454,81 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ 100 bei 28 159,11 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 28 469,16 Punkten.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Verluste von 2,38 Prozent. Vor einem Monat, am 24.06.2026, wies der NASDAQ 100 29 220,06 Punkte auf. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 24.04.2026, den Stand von 27 303,67 Punkten. Der NASDAQ 100 notierte noch vor einem Jahr, am 24.07.2025, bei 23 219,86 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 11,82 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 30 762,20 Punkten. 22 841,42 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit T-Mobile US (+ 4,11 Prozent auf 177,42 USD), Intuit (+ 3,53 Prozent auf 291,48 USD), Baker Hughes (+ 3,01) Prozent auf 57,78 USD), Adobe (+ 2,87 Prozent auf 218,26 USD) und Workday (+ 2,54 Prozent auf 131,12 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Nebius (-6,46 Prozent auf 206,69 USD), Astera Labs (-5,21 Prozent auf 309,93 USD), CoreWeave (-5,19 Prozent auf 76,89 USD), Sandisk (-4,58 Prozent auf 1 536,63 USD) und Lumentum (-4,50 Prozent auf 796,10 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im NASDAQ 100 ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 7 924 299 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 mit 4,508 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

Im NASDAQ 100 weist die Comcast-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,33 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at