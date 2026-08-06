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Index im Fokus 06.08.2026 16:01:44

Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 fällt zum Start des Donnerstagshandels

Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 fällt zum Start des Donnerstagshandels

Das macht der NASDAQ 100 aktuell.

Am Donnerstag verbucht der NASDAQ 100 um 15:58 Uhr via NASDAQ Verluste in Höhe von 0,31 Prozent auf 29 397,05 Punkte. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,893 Prozent auf 29 224,37 Punkte an der Kurstafel, nach 29 487,79 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 29 123,38 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 29 435,90 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 3,96 Prozent. Vor einem Monat, am 06.07.2026, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 29 697,87 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 lag vor drei Monaten, am 06.05.2026, bei 28 599,17 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.08.2025, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 23 315,04 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 16,63 Prozent. Bei 30 762,20 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 22 841,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit DoorDash (+ 2,90 Prozent auf 213,29 USD), T-Mobile US (+ 2,57 Prozent auf 177,91 USD), Keurig Dr Pepper (+ 1,95 Prozent auf 31,35 USD), ASML (+ 1,74 Prozent auf 1 707,48 USD) und Warner Bros Discovery (+ 1,69 Prozent auf 26,41 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil AppLovin (-18,26 Prozent auf 341,50 USD), Datadog A (-15,47 Prozent auf 239,38 USD), Western Digital (-14,55 Prozent auf 443,64 USD), Sandisk (-7,80 Prozent auf 1 245,13 USD) und MercadoLibre (-6,50 Prozent auf 1 797,62 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die SpaceX-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 21 847 924 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,442 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien

Unter den NASDAQ 100-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie mit 7,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,24 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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ASML Holding NV NY Registered Shs 1 500,00 1,01% ASML Holding NV NY Registered Shs
Comcast Corp. (Class A) 21,94 0,69% Comcast Corp. (Class A)
CrowdStrike 185,12 3,29% CrowdStrike
Datadog Inc Registered Shs -A- 203,50 2,26% Datadog Inc Registered Shs -A-
DoorDash 181,86 -1,11% DoorDash
Keurig Dr Pepper Inc 25,95 -1,56% Keurig Dr Pepper Inc
Kraft Heinz Company 21,84 1,42% Kraft Heinz Company
MercadoLibre Inc 1 567,00 -0,38% MercadoLibre Inc
NVIDIA Corp. 193,30 1,53% NVIDIA Corp.
Sandisk Corp 1 040,00 -4,59% Sandisk Corp
SpaceX 113,54 14,59% SpaceX
T-Mobile US 153,08 -1,87% T-Mobile US
Warner Bros. Discovery 23,18 1,25% Warner Bros. Discovery
Western Digital Corp. 377,30 -4,18% Western Digital Corp.

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ 100 29 722,30 1,19%

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