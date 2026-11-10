Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 gibt letztendlich nach

Am Abend zogen sich die Anleger in New York zurück.

Der NASDAQ 100 bewegte sich im NASDAQ-Handel letztendlich um 0,60 Prozent schwächer bei 27 740,80 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,924 Prozent schwächer bei 27 649,64 Punkten in den Dienstagshandel, nach 27 907,63 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 27 421,18 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 27 990,34 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 30 883,15 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 10.08.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 29 621,80 Punkten auf. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 10.11.2025, den Stand von 25 611,74 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 10,06 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 31 361,37 Punkten. Bei 22 841,42 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit Take Two (+ 8,31 Prozent auf 224,64 USD), Rocket Lab (+ 6,54 Prozent auf 62,71 USD), Broadcom (+ 3,91) Prozent auf 331,98 USD), Marriott (+ 2,66 Prozent auf 428,26 USD) und NXP Semiconductors (+ 2,00 Prozent auf 261,56 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Moderna (-6,75 Prozent auf 250,83 USD), NVIDIA (-5,47 Prozent auf 168,89 USD), Nebius (-5,27 Prozent auf 134,00 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-3,60 Prozent auf 121,07 USD) und Shopify A (-3,58 Prozent auf 146,61 USD).

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 92 092 669 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,426 Bio. Euro.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,17 erwartet. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,56 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at