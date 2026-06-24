Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 gibt schlussendlich nach

Zum Handelsende fiel der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,43 Prozent auf 29 220,06 Punkte. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,064 Prozent auf 29 328,40 Punkte an der Kurstafel, nach 29 347,27 Punkten am Vortag.

Bei 28 963,10 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 29 592,90 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 4,29 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, notierte der NASDAQ 100 bei 29 481,64 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 24.03.2026, den Stand von 24 002,45 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor einem Jahr, am 24.06.2025, einen Stand von 22 190,52 Punkten auf.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 15,92 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 30 762,20 Punkten. Bei 22 841,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell Booking (+ 7,29 Prozent auf 181,25 USD), Shopify A (+ 6,03 Prozent auf 114,17 USD), Axon Enterprise (+ 5,47 Prozent auf 456,73 USD), MercadoLibre (+ 4,79 Prozent auf 1 659,57 USD) und Airbnb (+ 4,00 Prozent auf 144,40 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen Rocket Lab (-10,21 Prozent auf 85,41 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-9,35 Prozent auf 94,13 USD), Nebius (-5,66 Prozent auf 259,66 USD), CoreWeave (-4,58 Prozent auf 100,88 USD) und Seagate Technology (-4,37 Prozent auf 993,25 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 46 010 738 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,443 Bio. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Aktien

Im NASDAQ 100 präsentiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,14 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at