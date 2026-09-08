Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 gibt zum Start nach

Der NASDAQ 100 bewegt sich am Dienstag nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Der NASDAQ 100 bewegt sich im NASDAQ-Handel um 15:58 Uhr um 0,14 Prozent leichter bei 29 501,93 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,342 Prozent höher bei 29 645,18 Punkten in den Dienstagshandel, nach 29 544,16 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 29 429,65 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 29 655,73 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bei 29 722,30 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.06.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 29 414,26 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.09.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 23 762,30 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 17,04 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 30 762,20 Punkten. Bei 22 841,42 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell CoreWeave (+ 6,89 Prozent auf 95,52 USD), Intel (+ 5,00 Prozent auf 100,59 USD), Nebius (+ 4,52 Prozent auf 236,62 USD), QUALCOMM (+ 4,06 Prozent auf 175,59 USD) und Teradyne (+ 3,69 Prozent auf 370,22 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Amgen (-6,96 Prozent auf 406,82 USD), Shopify A (-6,32 Prozent auf 135,92 USD), Intuit (-4,71 Prozent auf 317,03 USD), DoorDash (-4,64 Prozent auf 201,90 USD) und Thomson Reuters (-4,32 Prozent auf 101,11 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 5 071 567 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,776 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,54 zu Buche schlagen. Mit 6,45 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at