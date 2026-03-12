Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 liegt letztendlich im Minus

Zum Handelsschluss bewegte sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1,73 Prozent leichter bei 24 533,58 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,776 Prozent leichter bei 24 771,32 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 24 965,01 Punkten am Vortag.

Bei 24 809,26 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 24 522,24 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche kletterte der NASDAQ 100 bereits um 0,425 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 12.02.2026, einen Stand von 24 687,61 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.12.2025, lag der NASDAQ 100 bei 25 196,73 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.03.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 19 596,02 Punkten berechnet.

Auf Jahressicht 2026 sank der Index bereits um 2,67 Prozent. 26 165,08 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ 100 im laufenden Jahr. Bei 24 289,23 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Palo Alto Networks (+ 1,93 Prozent auf 168,12 USD), Linde (+ 1,84 Prozent auf 490,41 USD), Walmart (+ 1,49 Prozent auf 125,33 USD), Exelon (+ 1,31 Prozent auf 49,48 USD) und Palantir (+ 1,25 Prozent auf 153,50 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Old Dominion Freight Line (-6,64 Prozent auf 176,24 USD), Intel (-5,69 Prozent auf 45,25 USD), Baker Hughes (-5,21 Prozent auf 55,90 USD), IDEXX Laboratories (-4,88 Prozent auf 571,21 USD) und MercadoLibre (-4,88 Prozent auf 1 680,00 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 38 649 420 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,915 Bio. Euro.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Aktien

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie weist mit 1,90 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,93 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at