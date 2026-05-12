Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 liegt mittags im Minus

Heute ziehen sich die Börsianer in New York zurück.

Am Dienstag geht es im NASDAQ 100 um 17:58 Uhr via NASDAQ um 2,00 Prozent auf 28 734,16 Punkte abwärts. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,864 Prozent auf 29 067,36 Punkte an der Kurstafel, nach 29 320,66 Punkten am Vortag.

Bei 29 188,07 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 28 731,95 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, einen Stand von 25 116,34 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 12.02.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 24 687,61 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 12.05.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 20 868,15 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 14,00 Prozent zu. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 29 372,43 Punkten. Bei 22 841,42 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Netflix (+ 3,91 Prozent auf 88,79 USD), Vertex Pharmaceuticals (+ 3,41 Prozent auf 450,03 USD), Intuitive Surgical (+ 2,69 Prozent auf 431,38 USD), Axon Enterprise (+ 2,17 Prozent auf 402,91 USD) und Costco Wholesale (+ 2,15 Prozent auf 1 020,97 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen QUALCOMM (-12,25 Prozent auf 208,44 USD), Intel (-9,30 Prozent auf 117,40 USD), Micron Technology (-7,26 Prozent auf 737,61 USD), ON Semiconductor (-7,12 Prozent auf 99,60 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (-5,94 Prozent auf 184,30 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 16 192 564 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,450 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten

Unter den NASDAQ 100-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie mit 3,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,90 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at