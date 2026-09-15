Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 mittags leichter

Der NASDAQ 100 zeigt sich derzeit mit negativem Vorzeichen.

Um 17:59 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,53 Prozent tiefer bei 28 972,30 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,093 Prozent schwächer bei 29 100,16 Punkten in den Dienstagshandel, nach 29 127,16 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 29 142,80 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 28 913,49 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, einen Stand von 30 046,14 Punkten. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 15.06.2026, bei 30 543,92 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.09.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 24 293,78 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 14,94 Prozent. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 30 762,20 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 22 841,42 Punkte.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell QUALCOMM (+ 4,00 Prozent auf 187,36 USD), Arm (+ 3,12 Prozent auf 246,47 USD), Diamondback Energy (+ 2,90 Prozent auf 211,68 USD), Marvell Technology (+ 2,39 Prozent auf 224,05 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 2,17 Prozent auf 504,11 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Axon Enterprise (-9,22 Prozent auf 444,99 USD), Seagate Technology (-4,36 Prozent auf 770,46 USD), Take Two (-3,25 Prozent auf 215,66 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-3,06 Prozent auf 132,75 USD) und Synopsys (-2,99 Prozent auf 370,02 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ 100 ist die SpaceX-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 7 028 931 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,563 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Die Micron Technology-Aktie weist mit 5,94 2027 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Kraft Heinz Company-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,60 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at