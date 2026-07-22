Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 mittags schwächer

Der NASDAQ 100 bewegt sich im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr um 0,03 Prozent schwächer bei 29 145,33 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,704 Prozent auf 28 949,81 Punkte an der Kurstafel, nach 29 155,18 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 29 176,91 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 28 934,52 Punkten.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 0,950 Prozent. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Monat, am 22.06.2026, bei 30 347,08 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.04.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 26 937,27 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor einem Jahr, am 22.07.2025, einen Stand von 23 063,58 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 15,63 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 30 762,20 Punkten. Bei 22 841,42 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Rocket Lab (+ 5,18 Prozent auf 72,70 USD), CoreWeave (+ 5,15 Prozent auf 83,68 USD), Astera Labs (+ 4,73 Prozent auf 334,92 USD), Constellation Energy (+ 3,23 Prozent auf 270,70 USD) und Nebius (+ 2,81 Prozent auf 223,02 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Palantir (-4,60 Prozent auf 126,56 USD), DoorDash (-4,50 Prozent auf 179,57 USD), Workday (-4,38 Prozent auf 134,99 USD), Shopify A (-4,13 Prozent auf 117,95 USD) und Roper Technolgies (-3,19 Prozent auf 339,52 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 9 601 775 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,311 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Die Comcast-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,23 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at