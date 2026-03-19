Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 nachmittags im Minus

Am Donnerstag geht es im NASDAQ 100 um 20:01 Uhr via NASDAQ um 0,44 Prozent auf 24 317,00 Punkte abwärts. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ 100 1,25 Prozent schwächer bei 24 119,37 Punkten, nach 24 425,09 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 24 100,88 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 24 355,48 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 1,34 Prozent. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor einem Monat, am 19.02.2026, bei 24 797,34 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.12.2025, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 25 346,18 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.03.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 19 736,66 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 3,53 Prozent abwärts. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 26 165,08 Punkten. Bei 24 100,88 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Baker Hughes (+ 5,03 Prozent auf 60,37 USD), Lam Research (+ 2,47 Prozent auf 230,27 USD), Align Technology (+ 2,45 Prozent auf 176,64 USD), Starbucks (+ 2,08 Prozent auf 94,59 USD) und Intel (+ 1,82 Prozent auf 45,85 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil Netflix (-3,86 Prozent auf 91,04 USD), Micron Technology (-3,81 Prozent auf 444,15 USD), Microchip Technology (-3,32 Prozent auf 62,56 USD), Tesla (-3,27 Prozent auf 379,92 USD) und PDD (-3,27 Prozent auf 97,43 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 23 161 406 Aktien gehandelt. Mit 3,826 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Werte

In diesem Jahr präsentiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Kraft Heinz Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,27 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at