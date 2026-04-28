Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich am Dienstagnachmittag schwächer

Am Dienstag verbucht der NASDAQ 100 um 20:01 Uhr via NASDAQ Verluste in Höhe von 1,09 Prozent auf 27 008,04 Punkte. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 1,16 Prozent auf 26 988,77 Punkte an der Kurstafel, nach 27 305,68 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 27 115,77 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 26 877,59 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, wurde der NASDAQ 100 auf 23 132,77 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 28.01.2026, lag der NASDAQ 100 noch bei 26 022,79 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 28.04.2025, einen Stand von 19 427,29 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 7,15 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 27 315,23 Punkten. Bei 22 841,42 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Workday (+ 3,58 Prozent auf 122,05 USD), Keurig Dr Pepper (+ 3,52 Prozent auf 29,14 USD), Intuit (+ 2,99 Prozent auf 401,59 USD), Verisk Analytics A (+ 2,34 Prozent auf 178,99 USD) und Adobe (+ 2,22 Prozent auf 244,62 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Arm (-7,56 Prozent auf 199,57 USD), Paccar (-6,42 Prozent auf 119,03 USD), Applied Materials (-5,41 Prozent auf 382,97 USD), Cadence Design Systems (-5,04 Prozent auf 319,58 USD) und Broadcom (-4,82 Prozent auf 398,03 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 23 053 039 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 mit 4,327 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Blick

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Im Index weist die Kraft Heinz Company-Aktie mit 7,32 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at