Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Handelsstart schwächer

Der NASDAQ 100 kann seine Vortagesgewinne am Dienstag nicht halten.

Der NASDAQ 100 notiert im NASDAQ-Handel um 15:59 Uhr um 0,82 Prozent leichter bei 25 528,68 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,281 Prozent auf 25 811,05 Punkte an der Kurstafel, nach 25 738,61 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 25 840,04 Punkte, das Tagestief hingegen 25 524,59 Zähler.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, einen Stand von 25 206,17 Punkten auf. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 03.11.2025, den Stand von 25 972,94 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.02.2025, wies der NASDAQ 100 21 297,58 Punkte auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 1,28 Prozent zu. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 26 165,08 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 24 954,18 Zähler.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit Palantir (+ 6,01 Prozent auf 156,64 USD), PepsiCo (+ 3,09 Prozent auf 160,00 USD), DexCom (+ 2,72) Prozent auf 74,50 USD), Intel (+ 2,40 Prozent auf 49,98 USD) und Paccar (+ 2,27 Prozent auf 127,44 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen PayPal (-18,88 Prozent auf 36,37 EUR), NXP Semiconductors (-7,32 Prozent auf 214,17 USD), Atlassian (-6,06 Prozent auf 106,81 USD), Intuit (-6,03 Prozent auf 457,73 USD) und Verisk Analytics A (-5,92 Prozent auf 201,47 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 weist die Palantir-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 7 332 904 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,931 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 1,86 erwartet. Im Index verzeichnet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,85 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

