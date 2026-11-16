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NASDAQ 100-Performance im Fokus 16.11.2026 16:01:48

Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Start leichter

Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Start leichter

Der NASDAQ 100 verliert am Montagmorgen nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Am Montag verbucht der NASDAQ 100 um 15:59 Uhr via NASDAQ ein Minus in Höhe von 1,63 Prozent auf 27 489,19 Punkte. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 1,43 Prozent auf 27 543,64 Punkte an der Kurstafel, nach 27 943,74 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 27 401,20 Punkte, das Tageshoch hingegen 27 621,64 Zähler.

NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 16.10.2026, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 29 187,55 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, einen Stand von 30 046,14 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, bei 25 008,24 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 9,06 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 31 361,37 Punkten. Bei 22 841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Kraft Heinz Company (+ 4,17 Prozent auf 25,50 USD), Starbucks (+ 2,40 Prozent auf 108,99 USD), Ferrovial International SE Registered (+ 1,65 Prozent auf 62,70 USD), Vertex Pharmaceuticals (+ 1,56 Prozent auf 547,00 USD) und Roper Technolgies (+ 1,48 Prozent auf 487,06 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Lumentum (-6,35 Prozent auf 558,75 USD), Sandisk (-5,96 Prozent auf 832,23 USD), Astera Labs (-5,84 Prozent auf 208,87 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-5,81 Prozent auf 105,14 USD) und Marvell Technology (-5,51 Prozent auf 148,12 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 16 561 073 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,698 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,43 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,38 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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