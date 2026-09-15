Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 schließt mit Verlusten

Zum Handelsende bewegte sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,65 Prozent leichter bei 28 937,84 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,093 Prozent schwächer bei 29 100,16 Punkten in den Dienstagshandel, nach 29 127,16 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 28 899,43 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 29 142,80 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bei 30 046,14 Punkten. Der NASDAQ 100 stand noch vor drei Monaten, am 15.06.2026, bei 30 543,92 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.09.2025, stand der NASDAQ 100 noch bei 24 293,78 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 14,80 Prozent nach oben. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 30 762,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Zählern erreicht.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell QUALCOMM (+ 4,25 Prozent auf 187,80 USD), CrowdStrike (+ 3,02 Prozent auf 242,49 USD), Diamondback Energy (+ 2,82 Prozent auf 211,53 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 2,19 Prozent auf 504,20 USD) und DexCom (+ 2,09 Prozent auf 86,45 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Axon Enterprise (-9,81 Prozent auf 442,08 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-5,36 Prozent auf 129,60 USD), Take Two (-4,93 Prozent auf 211,91 USD), Alnylam Pharmaceuticals (-4,69 Prozent auf 238,27 USD) und Seagate Technology (-4,19 Prozent auf 771,81 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 21 255 619 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,563 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Mitglieder auf

Die Micron Technology-Aktie hat mit 5,94 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,60 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at