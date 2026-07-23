Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 schlussendlich im Minus

Am Donnerstag bewegte sich der NASDAQ 100 via NASDAQ schlussendlich 1,87 Prozent leichter bei 28 454,81 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 1,56 Prozent leichter bei 28 545,98 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 28 998,10 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 28 274,52 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 28 726,62 Einheiten.

NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 1,44 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 23.06.2026, notierte der NASDAQ 100 bei 29 347,27 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.04.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 26 782,62 Punkten auf. Der NASDAQ 100 wies vor einem Jahr, am 23.07.2025, einen Wert von 23 162,41 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 12,89 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 30 762,20 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 22 841,42 Punkte.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell CSX (+ 5,77 Prozent auf 52,81 USD), Roper Technolgies (+ 5,47 Prozent auf 355,12 USD), Micron Technology (+ 3,20 Prozent auf 990,21 USD), SpaceX (+ 2,59 Prozent auf 118,24 USD) und KLA (+ 1,88 Prozent auf 218,73 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Tesla (-14,52 Prozent auf 319,69 USD), T-Mobile US (-10,75 Prozent auf 170,42 USD), Alphabet A (ex Google) (-7,13 Prozent auf 317,69 USD), Alphabet C (ex Google) (-6,89 Prozent auf 318,34 USD) und Comcast (-6,80 Prozent auf 21,92 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 32 438 686 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,390 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,77 zu Buche schlagen. Mit 6,19 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Kraft Heinz Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.at