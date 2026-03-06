Lam Research Aktie
WKN DE: A40L1V / ISIN: US5128073062
|NASDAQ 100 im Blick
|
06.03.2026 22:34:53
Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 schlussendlich leichter
Am Freitag tendierte der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsschluss 1,51 Prozent tiefer bei 24 643,01 Punkten. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 1,43 Prozent auf 24 663,74 Punkte an der Kurstafel, nach 25 020,41 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 24 579,86 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 886,70 Zählern.
So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0,177 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 06.02.2026, lag der NASDAQ 100 bei 25 075,77 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 25 692,05 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.03.2025, wurde der NASDAQ 100 auf 20 052,63 Punkte taxiert.
Auf Jahressicht 2026 verlor der Index bereits um 2,23 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 26 165,08 Punkte. 24 315,84 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell
Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Marvell Technology (+ 18,35 Prozent auf 89,57 USD), JDcom (+ 6,12 Prozent auf 27,03 USD), Intuit (+ 3,08 Prozent auf 481,17 USD), Palantir (+ 2,94 Prozent auf 157,16 USD) und Datadog A (+ 2,77 Prozent auf 125,75 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Old Dominion Freight Line (-7,93 Prozent auf 193,97 USD), Lam Research (-7,15 Prozent auf 199,33 USD), Micron Technology (-6,74 Prozent auf 370,30 USD), ON Semiconductor (-6,54 Prozent auf 56,87 USD) und Applied Materials (-6,29 Prozent auf 324,74 USD) unter Druck.
Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100
Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 44 240 306 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,829 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Werte auf
Im NASDAQ 100 weist die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,62 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Lam Research Corp.
|
06.03.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
06.03.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 zeigt sich am Freitagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
05.03.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 präsentiert sich nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
03.03.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 sackt letztendlich ab (finanzen.at)
|
03.03.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
03.03.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 fällt (finanzen.at)
|
26.02.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 gibt letztendlich nach (finanzen.at)
|
26.02.26
|Angespannte Stimmung in New York: Das macht der NASDAQ 100 aktuell (finanzen.at)