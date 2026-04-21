Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 schwächelt zum Handelsende

Der NASDAQ 100 zeigte sich heute mit negativen Notierungen.

Der NASDAQ 100 notierte im NASDAQ-Handel schlussendlich um 0,42 Prozent tiefer bei 26 479,47 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,258 Prozent fester bei 26 658,85 Punkten in den Dienstagshandel, nach 26 590,34 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 26 730,64 Punkte, das Tagestief hingegen 26 405,30 Zähler.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 23 898,15 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 21.01.2026, einen Stand von 25 326,58 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 21.04.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 17 808,30 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5,05 Prozent nach oben. Bei 26 730,64 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. 22 841,42 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell CrowdStrike (+ 3,80 Prozent auf 449,61 USD), Zscaler (+ 3,57 Prozent auf 139,61 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 3,47 Prozent auf 284,49 USD), Diamondback Energy (+ 3,46 Prozent auf 189,80 USD) und Fortinet (+ 3,22 Prozent auf 85,26 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil PDD (-5,00 Prozent auf 98,99 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-4,00 Prozent auf 163,97 USD), AppLovin (-3,62 Prozent auf 473,18 USD), Constellation Energy (-3,43 Prozent auf 277,70 USD) und Honeywell (-3,27 Prozent auf 222,22 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 27 298 562 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 4,162 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Aktien

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 2,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,22 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at