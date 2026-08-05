Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 verbucht Verluste

Am Mittwoch sinkt der NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ um 0,33 Prozent auf 29 636,51 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,438 Prozent fester bei 29 863,27 Punkten in den Mittwochshandel, nach 29 733,16 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag am Mittwoch bei 29 574,40 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 29 946,93 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 4,80 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, den Wert von 29 329,21 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 05.05.2026, den Wert von 28 015,06 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.08.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 23 018,56 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 17,58 Prozent zu. Bei 30 762,20 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. 22 841,42 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Shopify A (+ 19,10 Prozent auf 146,85 USD), Booking (+ 7,01 Prozent auf 207,88 USD), Alnylam Pharmaceuticals (+ 4,54 Prozent auf 228,95 USD), NVIDIA (+ 4,22 Prozent auf 220,88 USD) und Amgen (+ 4,11 Prozent auf 406,04 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen SpaceX (-10,95 Prozent auf 111,61 USD), Astera Labs (-10,57 Prozent auf 323,43 USD), Thomson Reuters (-8,66 Prozent auf 99,70 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-6,16 Prozent auf 486,62 USD) und DexCom (-4,99 Prozent auf 82,60 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 sticht die SpaceX-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 31 544 628 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 mit 4,333 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,11 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,03 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at