Lam Research Aktie
WKN DE: A40L1V / ISIN: US5128073062
|Kursentwicklung
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10.09.2026 16:01:36
Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 verliert zum Start
Um 16:00 Uhr steht im NASDAQ-Handel ein Minus von 1,14 Prozent auf 29 086,74 Punkte an der NASDAQ 100-Kurstafel. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 1,10 Prozent auf 29 097,33 Punkte an der Kurstafel, nach 29 421,55 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 29 177,14 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 29 038,22 Punkten lag.
So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche gab der NASDAQ 100 bereits um 1,88 Prozent nach. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Monat, am 10.08.2026, den Stand von 29 621,80 Punkten. Der NASDAQ 100 wurde vor drei Monaten, am 10.06.2026, mit 28 508,03 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 10.09.2025, stand der NASDAQ 100 bei 23 849,27 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 15,40 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 30 762,20 Punkten. Bei 22 841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100
Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit SpaceX (+ 2,24 Prozent auf 150,85 USD), Rocket Lab (+ 2,11 Prozent auf 64,40 USD), Fortinet (+ 1,77 Prozent auf 160,00 USD), Palo Alto Networks (+ 1,59 Prozent auf 340,44 USD) und Apple (+ 1,59 Prozent auf 320,34 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Astera Labs (-6,37 Prozent auf 281,41 USD), CoreWeave (-6,05 Prozent auf 89,20 USD), Nebius (-4,26 Prozent auf 230,12 USD), Intel (-4,23 Prozent auf 101,75 USD) und Lam Research (-4,13 Prozent auf 302,80 USD).
NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 3 486 091 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,674 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.
NASDAQ 100-Fundamentaldaten
Unter den NASDAQ 100-Aktien weist 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie mit 6,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 6,51 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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|Jefferies & Company Inc.
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|Apple Neutral
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|Apple Underperform
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|Apple Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc.
|281,10
|3,61%
|Astera Labs Inc Registered Shs
|245,00
|0,00%
|CoreWeave
|76,88
|-5,68%
|CrowdStrike
|179,72
|0,64%
|Fortinet Inc
|136,70
|1,35%
|Intel Corp.
|86,96
|-4,46%
|Kraft Heinz Company
|21,00
|-0,80%
|Lam Research Corp.
|256,30
|-4,90%
|Micron Technology Inc.
|841,80
|-4,90%
|Nebius
|196,38
|-4,97%
|NVIDIA Corp.
|188,16
|-2,14%
|Palo Alto Networks Inc
|291,15
|1,13%
|Rocket Lab Corporation Registered Shs
|53,30
|-1,66%
|SpaceX
|127,14
|0,05%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ 100
|29 103,51
|-1,08%
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