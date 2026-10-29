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Kursentwicklung 29.10.2026 22:34:37

Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels schwächer

Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels schwächer

Der NASDAQ 100 fiel am Donnerstag.

Letztendlich fiel der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 1,38 Prozent auf 29 402,51 Punkte zurück. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 1,31 Prozent auf 29 421,18 Punkte an der Kurstafel, nach 29 813,16 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 29 257,05 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 29 517,80 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 1,21 Prozent. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor einem Monat, am 29.09.2026, bei 30 339,33 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.07.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 27 192,31 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 29.10.2025, den Wert von 26 119,85 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 16,65 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 31 361,37 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 22 841,42 Punkte.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell NXP Semiconductors (+ 5,69 Prozent auf 266,00 USD), DoorDash (+ 5,61 Prozent auf 179,00 USD), KLA (+ 5,45 Prozent auf 167,43 USD), Ferrovial International SE Registered (+ 4,38 Prozent auf 56,92 USD) und Gilead Sciences (+ 4,03 Prozent auf 165,61 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Alnylam Pharmaceuticals (-25,13 Prozent auf 174,00 USD), Fortinet (-20,09 Prozent auf 139,10 USD), Marvell Technology (-13,24 Prozent auf 218,34 USD), Alphabet A (ex Google) (-12,64 Prozent auf 283,82 USD) und Alphabet C (ex Google) (-12,29 Prozent auf 282,32 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Alphabet A (ex Google)-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 36 985 147 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,657 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,60 erwartet. Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,71 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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CrowdStrike 224,50 -2,22% CrowdStrike
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