Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Handelsende leichter

Der NASDAQ 100 ging im Minus aus dem Handelstag.

Schlussendlich sank der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,70 Prozent auf 29 433,43 Punkte. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,323 Prozent auf 29 545,90 Punkte an der Kurstafel, nach 29 641,56 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 29 383,92 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 29 752,78 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 1,16 Prozent. Vor einem Monat, am 28.07.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 27 763,13 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 28.05.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 30 223,89 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 28.08.2025, den Wert von 23 703,45 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 16,77 Prozent aufwärts. 30 762,20 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ 100 im laufenden Jahr. Das Jahrestief steht hingegen bei 22 841,42 Zählern.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Workday (+ 5,76 Prozent auf 204,72 USD), Amazon (+ 3,97 Prozent auf 266,43 USD), Intuit (+ 2,89 Prozent auf 358,06 USD), Airbnb (+ 2,73 Prozent auf 189,43 USD) und Comcast (+ 2,46 Prozent auf 27,06 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen PayPal (-11,67 Prozent auf 46,86 EUR), Marvell Technology (-10,28 Prozent auf 216,62 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-7,34 Prozent auf 127,31 USD), Lumentum (-6,39 Prozent auf 895,00 USD) und Arm (-6,33 Prozent auf 239,05 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 49 225 636 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,356 Bio. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Werte

In diesem Jahr hat die Comcast-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,38 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at