Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Handelsstart schwächer

Der NASDAQ 100 gibt am Donnerstag nach seinem Vortagesanstieg nach.

Um 16:00 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,87 Prozent schwächer bei 24 674,45 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 1,11 Prozent leichter bei 24 614,86 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 24 891,24 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 24 549,76 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 854,56 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 3,21 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 05.01.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 25 401,32 Punkten. Der NASDAQ 100 notierte noch vor drei Monaten, am 05.11.2025, bei 25 620,03 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.02.2025, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 21 658,16 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 2,11 Prozent nach unten. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 26 165,08 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 24 549,76 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Align Technology (+ 10,32 Prozent auf 177,95 USD), Broadcom (+ 5,81 Prozent auf 325,95 USD), Intel (+ 3,44 Prozent auf 50,27 USD), Netflix (+ 3,05 Prozent auf 82,61 USD) und Lam Research (+ 2,63 Prozent auf 215,30 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen QUALCOMM (-7,50 Prozent auf 137,73 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-6,70 Prozent auf 120,44 USD), Old Dominion Freight Line (-3,81 Prozent auf 200,59 USD), Enphase Energy (-3,62 Prozent auf 49,80 USD) und Amazon (-3,53 Prozent auf 224,77 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 sticht die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 6 213 798 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3,713 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im NASDAQ 100 verzeichnet die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,57 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

