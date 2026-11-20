Der NASDAQ 100 setzt am Freitagmorgen nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Um 15:59 Uhr bewegt sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,65 Prozent leichter bei 26 344,15 Punkten. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 1,25 Prozent auf 26 184,76 Punkte an der Kurstafel, nach 26 517,05 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 26 044,37 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 26 371,78 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 4,35 Prozent. Vor einem Monat, am 20.10.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 29 490,28 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 20.08.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 29 213,16 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 20.11.2025, den Wert von 24 054,38 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,51 Prozent aufwärts. 31 361,37 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ 100 im laufenden Jahr. Das Jahrestief steht hingegen bei 22 841,42 Zählern.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Axon Enterprise (+ 4,57 Prozent auf 321,00 USD), Moderna (+ 3,72 Prozent auf 206,75 USD), Thomson Reuters (+ 3,18 Prozent auf 103,74 USD), Workday (+ 2,78 Prozent auf 178,18 USD) und Adobe (+ 2,59 Prozent auf 227,42 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen Sandisk (-88,56 Prozent auf 86,40 USD), Lumentum (-7,37 Prozent auf 495,70 USD), Nebius (-7,34 Prozent auf 89,81 USD), Micron Technology (-7,29 Prozent auf 640,14 USD) und Seagate Technology (-6,99 Prozent auf 484,95 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 19 512 885 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die Apple-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,661 Bio. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Werte

In diesem Jahr hat die Micron Technology-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,42 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at