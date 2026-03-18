Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Start des Mittwochshandels schwächer

Das macht das Börsenbarometer in New York am dritten Tag der Woche.

Um 16:00 Uhr gibt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,48 Prozent auf 24 660,51 Punkte nach. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,215 Prozent auf 24 727,07 Punkte an der Kurstafel, nach 24 780,42 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 24 591,64 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 763,58 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 0,058 Prozent. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor einem Monat, am 18.02.2026, bei 24 898,87 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.12.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 25 019,37 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 18.03.2025, den Wert von 19 483,36 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 büßte der Index bereits um 2,16 Prozent ein. In diesem Jahr markierte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 26 165,08 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 24 289,23 Punkte.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Constellation Energy (+ 3,47 Prozent auf 318,36 USD), lululemon athletica (+ 3,16 Prozent auf 164,31 USD), Datadog A (+ 1,94 Prozent auf 131,37 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 1,22 Prozent auf 198,71 USD) und Airbnb (+ 1,10 Prozent auf 133,40 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Strategy (ex MicroStrategy) (-5,33 Prozent auf 142,27 USD), Monster Beverage (-3,88 Prozent auf 74,58 USD), Dollar Tree (-3,77 Prozent auf 107,63 USD), Charter A (-3,22 Prozent auf 215,36 USD) und Align Technology (-3,05 Prozent auf 170,76 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 8 102 787 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,835 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,09 erwartet. Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,01 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at