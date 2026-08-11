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Kursverlauf 11.08.2026 22:34:34

Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Dienstagshandels leichter

Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Dienstagshandels leichter

Der NASDAQ 100 gab sich heute schwächer.

Der NASDAQ 100 bewegte sich im NASDAQ-Handel letztendlich um 0,33 Prozent schwächer bei 29 525,48 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,246 Prozent auf 29 694,70 Punkte an der Kurstafel, nach 29 621,80 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 29 427,61 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 29 705,80 Einheiten.

NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 29 825,11 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 11.05.2026, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 29 320,66 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 11.08.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 23 526,63 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 17,14 Prozent. Bei 30 762,20 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 22 841,42 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Axon Enterprise (+ 6,70 Prozent auf 636,31 USD), MercadoLibre (+ 6,34 Prozent auf 1 940,00 USD), Nebius (+ 4,95 Prozent auf 193,23 USD), KLA (+ 4,01 Prozent auf 200,47 USD) und Teradyne (+ 3,96 Prozent auf 379,56 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Monster Beverage (-50,20 Prozent auf 45,53 USD), AppLovin (-5,99 Prozent auf 318,68 USD), Datadog A (-5,37 Prozent auf 246,78 USD), Honeywell Technologies (-5,27 Prozent auf 230,12 USD) und SpaceX (-3,93 Prozent auf 133,29 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 45 407 389 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,697 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,19 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,44 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Axon Enterprise 522,40 -5,16% Axon Enterprise
Comcast Corp. (Class A) 22,07 -0,65% Comcast Corp. (Class A)
CrowdStrike 192,16 -0,02% CrowdStrike
Datadog Inc Registered Shs -A- 208,50 -2,34% Datadog Inc Registered Shs -A-
Honeywell Technologies 199,14 -0,19% Honeywell Technologies
Intel Corp. 87,45 4,00% Intel Corp.
KLA 180,64 4,34% KLA
Kraft Heinz Company 21,32 0,00% Kraft Heinz Company
MercadoLibre Inc 1 601,60 0,53% MercadoLibre Inc
Monster Beverage Corp 39,89 1,05% Monster Beverage Corp
Nebius 222,65 33,18% Nebius
NVIDIA Corp. 193,94 2,80% NVIDIA Corp.
SpaceX 126,14 10,01% SpaceX
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NASDAQ 100 29 742,60 0,74%

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