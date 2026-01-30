Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende schwächer

Der NASDAQ 100 tendierte im NASDAQ-Handel zum Handelsende um 1,28 Prozent schwächer bei 25 552,39 Punkten. In den Freitagshandel ging der NASDAQ 100 0,557 Prozent tiefer bei 25 740,19 Punkten, nach 25 884,30 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 25 823,30 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 456,18 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht gab der NASDAQ 100 bereits um 0,307 Prozent nach. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Monat, am 30.12.2025, den Stand von 25 462,56 Punkten. Der NASDAQ 100 stand noch vor drei Monaten, am 30.10.2025, bei 25 734,81 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.01.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 21 508,12 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,37 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 26 165,08 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 954,18 Punkten verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Charter A (+ 7,62 Prozent auf 206,12 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 4,55 Prozent auf 149,71 USD), T-Mobile US (+ 4,19 Prozent auf 197,21 USD), Tesla (+ 3,32 Prozent auf 430,41 USD) und PepsiCo (+ 3,32 Prozent auf 153,63 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil AppLovin (-16,89 Prozent auf 473,11 USD), KLA-Tencor (-15,24 Prozent auf 1 427,94 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-6,13 Prozent auf 236,73 USD), Lam Research (-5,93 Prozent auf 233,46 USD) und Applied Materials (-5,57 Prozent auf 322,32 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 56 899 560 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,898 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Im NASDAQ 100 hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,96 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at