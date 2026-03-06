Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart leichter

Der NASDAQ 100 setzt am Morgen nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Um 16:00 Uhr steht im NASDAQ-Handel ein Minus von 1,21 Prozent auf 24 718,82 Punkte an der NASDAQ 100-Kurstafel. Zuvor ging der NASDAQ 100 1,43 Prozent leichter bei 24 663,74 Punkten in den Freitagshandel, nach 25 020,41 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 24 718,82 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 24 593,76 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0,485 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Monat, am 06.02.2026, bei 25 075,77 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, mit 25 692,05 Punkten bewertet. Der NASDAQ 100 stand vor einem Jahr, am 06.03.2025, bei 20 052,63 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gab der Index bereits um 1,93 Prozent nach. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 26 165,08 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 315,84 Zählern markiert.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Marvell Technology (+ 15,35 Prozent auf 87,30 USD), JDcom (+ 4,12 Prozent auf 26,52 USD), Axon Enterprise (+ 1,04 Prozent auf 576,44 USD), PDD (+ 0,93 Prozent auf 101,68 USD) und Broadcom (+ 0,83 Prozent auf 335,53 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Old Dominion Freight Line (-6,18 Prozent auf 197,66 USD), Marriott (-4,44 Prozent auf 318,26 USD), ON Semiconductor (-4,19 Prozent auf 58,30 USD), Align Technology (-4,19 Prozent auf 168,25 USD) und NXP Semiconductors (-4,06 Prozent auf 202,03 USD) unter Druck.

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im NASDAQ 100 weist die Marvell Technology-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 535 110 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,829 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Fokus

2026 weist die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,62 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at