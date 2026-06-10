Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 zum Start im Minus

Am Mittwoch fällt der NASDAQ 100 um 15:59 Uhr via NASDAQ um 0,26 Prozent auf 29 009,62 Punkte. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ 100 0,656 Prozent schwächer bei 28 893,82 Punkten, nach 29 084,50 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 28 742,69 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 29 127,96 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Verluste von 1,60 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 29 234,99 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 10.03.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 24 956,47 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 10.06.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 21 941,92 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 15,09 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 30 762,20 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 22 841,42 Zählern.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell KLA-Tencor (+ 3,45 Prozent auf 2 213,13 USD), Applied Materials (+ 3,08 Prozent auf 514,60 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 2,81 Prozent auf 120,31 USD), Lam Research (+ 2,74 Prozent auf 336,12 USD) und Datadog A (+ 2,04 Prozent auf 231,97 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Old Dominion Freight Line (-6,26 Prozent auf 233,16 USD), Broadcom (-3,73 Prozent auf 377,54 USD), AppLovin (-2,38 Prozent auf 508,43 USD), Enphase Energy (-2,35 Prozent auf 52,25 USD) und ON Semiconductor (-2,26 Prozent auf 114,35 USD) unter Druck.

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 4 124 475 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ 100 mit 4,370 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien

Im NASDAQ 100 verzeichnet die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,85 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at