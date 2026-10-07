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NASDAQ 100-Entwicklung 07.10.2026 16:01:42

Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 zum Start in Rot

Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 zum Start in Rot

Der NASDAQ 100 fällt nach den Gewinnen vom Vortag am dritten Tag der Woche in die Verlustzone.

Um 15:59 Uhr bewegt sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,72 Prozent tiefer bei 31 000,98 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,796 Prozent auf 30 976,25 Punkte an der Kurstafel, nach 31 224,69 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 30 904,46 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 31 029,30 Einheiten.

NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 0,611 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, den Stand von 29 544,16 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 07.07.2026, den Stand von 29 173,02 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.10.2025, lag der NASDAQ 100 noch bei 24 840,23 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 22,99 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 31 361,37 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Punkten markiert.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Gilead Sciences (+ 2,32 Prozent auf 147,58 USD), DexCom (+ 1,89 Prozent auf 84,97 USD), Amgen (+ 1,71 Prozent auf 409,50 USD), T-Mobile US (+ 1,52 Prozent auf 168,46 USD) und Alnylam Pharmaceuticals (+ 1,41 Prozent auf 227,10 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Astera Labs (-6,82 Prozent auf 363,23 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-4,97 Prozent auf 156,37 USD), Nebius (-4,47 Prozent auf 238,71 USD), Rocket Lab (-4,46 Prozent auf 71,71 USD) und Lumentum (-4,34 Prozent auf 1 084,23 USD) unter Druck.

Welche NASDAQ 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 3 018 571 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 5,128 Bio. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Die Micron Technology-Aktie verzeichnet mit 6,01 2027 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,27 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Amgen Inc. 365,85 -0,93% Amgen Inc.
Astera Labs Inc Registered Shs 332,00 -2,35% Astera Labs Inc Registered Shs
CrowdStrike 235,60 -0,53% CrowdStrike
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Gilead Sciences Inc. 130,60 -0,47% Gilead Sciences Inc.
Intel Corp. 99,15 -1,66% Intel Corp.
Kraft Heinz Company 19,68 0,13% Kraft Heinz Company
Lumentum Holdings Inc 967,10 -2,65% Lumentum Holdings Inc
Micron Technology Inc. 960,10 -0,98% Micron Technology Inc.
Nebius 208,45 -1,65% Nebius
NVIDIA Corp. 210,90 -0,73% NVIDIA Corp.
Rocket Lab Corporation Registered Shs 63,40 -1,40% Rocket Lab Corporation Registered Shs
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