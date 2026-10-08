Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite am Donnerstagmittag im Minus

Der NASDAQ Composite zeigt sich derzeit mit negativem Vorzeichen.

Am Donnerstag tendiert der NASDAQ Composite um 17:59 Uhr via NASDAQ 0,68 Prozent leichter bei 27 351,07 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,445 Prozent leichter bei 27 416,03 Punkten, nach 27 538,69 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 27 342,86 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 27 491,89 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 0,460 Prozent. Vor einem Monat, am 08.09.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 26 421,41 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 08.07.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 25 870,65 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.10.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 23 043,38 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 17,71 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 27 722,75 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 20 690,25 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Methode Electronics (+ 3,51 Prozent auf 15,64 USD), Methanex (+ 3,40 Prozent auf 62,47 USD), Take Two (+ 2,81 Prozent auf 209,74 USD), IMAX (+ 2,78 Prozent auf 52,88 USD) und Patterson-UTI Energy (+ 2,36 Prozent auf 11,50 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil AngioDynamics (-20,86 Prozent auf 11,23 USD), Resources Connection (-19,65 Prozent auf 3,01 USD), Elron Electronic Industries (-15,24 Prozent auf 0,89 USD), Century Casinos (-10,93 Prozent auf 0,89 USD) und AXT (-7,70 Prozent auf 73,65 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 6 525 653 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 5,147 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Die Consumer Portfolio Services-Aktie hat mit 3,46 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Im Index verzeichnet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 18,40 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at