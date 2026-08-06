Cogent Communications Holdings Aktie
WKN: A0D9JK / ISIN: US19239V3024
|Index im Blick
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06.08.2026 20:04:13
Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite am Donnerstagnachmittag im Minus
Am Donnerstag tendiert der NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ 0,08 Prozent leichter bei 26 341,64 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,359 Prozent leichter bei 26 268,84 Punkten, nach 26 363,44 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 26 208,43 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26 499,42 Punkten lag.
So entwickelt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht
Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 3,49 Prozent. Vor einem Monat, am 06.07.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 26 121,16 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 06.05.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 25 838,94 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.08.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 21 169,42 Punkten auf.
Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 13,37 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 27 190,21 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 20 690,25 Punkten.
Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite
Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Park-Ohio (+ 12,81 Prozent auf 46,94 USD), DXP Enterprises (+ 12,79 Prozent auf 189,91 USD), Digi International (+ 11,68 Prozent auf 81,25 USD), AXT (+ 10,54 Prozent auf 75,84 USD) und Lifecore Biomedical (+ 9,91 Prozent auf 4,88 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil Barrett Business Services (-19,75 Prozent auf 32,19 USD), Dorel Industries (-13,74 Prozent auf 0,98 USD), Cogent Communications (-7,77 Prozent auf 11,87 USD), Exelixis (-7,53 Prozent auf 52,43 USD) und OraSure Technologies (-6,75 Prozent auf 3,87 USD).
NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Börsenwert
Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die SpaceX-Aktie. 48 935 035 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,442 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.
Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus
Die Consumer Portfolio Services-Aktie hat mit 3,46 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Im Index verzeichnet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 19,05 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|AXT Inc.
|77,10
|17,78%
|Barrett Business Services Inc.
|28,60
|-17,34%
|Cogent Communications Holdings Inc
|9,92
|-9,07%
|Consumer Portfolio Services Inc.
|8,10
|-0,61%
|Digi International
|74,00
|15,63%
|Dorel Industries Inc.
|0,95
|17,28%
|DXP Enterprises Inc.
|192,36
|-2,95%
|Exelixis Inc.
|46,44
|2,39%
|Lifecore Biomedical
|4,22
|15,30%
|Monro Muffler Brake Inc.
|10,90
|0,93%
|NVIDIA Corp.
|193,30
|1,53%
|OraSure Technologies Inc.
|3,46
|1,17%
|Park-Ohio Holdings Corp.
|52,51
|12,90%
|SIGA Technologies Inc.
|3,05
|-2,24%
|SpaceX
|113,54
|14,59%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ Comp.
|26 690,62
|1,30%
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