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NASDAQ-Handel im Blick 04.05.2026 18:01:32

Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite am Mittag in der Verlustzone

Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite am Mittag in der Verlustzone

Das macht das Börsenbarometer in New York heute.

Der NASDAQ Composite tendiert im NASDAQ-Handel um 17:59 Uhr um 0,35 Prozent tiefer bei 25 025,64 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,009 Prozent auf 25 112,18 Punkte an der Kurstafel, nach 25 114,44 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag heute bei 24 977,66 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25 210,47 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, stand der NASDAQ Composite bei 21 879,18 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.02.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 22 904,58 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite stand am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, bei 17 977,73 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 7,70 Prozent nach oben. Bei 25 223,12 Punkten verzeichnete der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 20 690,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit Sangamo Therapeutics (+ 33,41 Prozent auf 0,18 USD), Nice Systems (+ 10,43 Prozent auf 124,67 USD), Nortech Systems (+ 7,21 Prozent auf 14,13 USD), Nissan Motor (+ 6,48 Prozent auf 2,30 USD) und eBay (+ 5,64 Prozent auf 109,94 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Cogent Communications (-32,47 Prozent auf 15,64 USD), Donegal Group B (-13,03 Prozent auf 16,75 USD), Lifetime Brands (-9,69 Prozent auf 6,06 USD), American Woodmark (-8,01 Prozent auf 40,79 USD) und Heartland Express (-6,53 Prozent auf 12,59 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 10 906 584 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,112 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Werte

Im NASDAQ Composite präsentiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 13,04 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der SIGA Technologies-Aktie an.

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Cogent Communications Holdings Inc 16,37 -29,32% Cogent Communications Holdings Inc
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eBay Inc. 93,40 6,35% eBay Inc.
Heartland Express Inc. 10,60 -7,02% Heartland Express Inc.
Intel Corp. 81,98 1,88% Intel Corp.
Lifetime Brands IncShs 5,95 -11,33% Lifetime Brands IncShs
Marten Transport Ltd. 14,57 -3,83% Marten Transport Ltd.
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Nissan Motor Co. Ltd. 1,91 -1,49% Nissan Motor Co. Ltd.
Nortech Systems Inc. 14,43 9,48% Nortech Systems Inc.
NVIDIA Corp. 169,42 -0,58% NVIDIA Corp.
Sangamo Therapeutics Inc 0,15 48,87% Sangamo Therapeutics Inc
SIGA Technologies Inc. 4,63 0,65% SIGA Technologies Inc.
Strategy (ex MicroStrategy) 156,74 11,26% Strategy (ex MicroStrategy)

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NASDAQ Comp. 25 067,80 -0,19%

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