Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite am Nachmittag in der Verlustzone

Das macht das Börsenbarometer in New York heute.

Der NASDAQ Composite tendiert im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 0,47 Prozent tiefer bei 24 353,41 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,208 Prozent auf 24 417,53 Punkte an der Kurstafel, nach 24 468,48 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag heute bei 24 221,53 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 24 435,92 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 20.03.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 21 647,61 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 20.01.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 22 954,32 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite stand am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, bei 16 286,45 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 4,81 Prozent nach oben. Bei 24 519,51 Punkten verzeichnete der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 20 690,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit 1-800-FLOWERSCOM (+ 24,90 Prozent auf 4,84 USD), BlackBerry (+ 11,01 Prozent auf 5,40 USD), Veeco Instruments (+ 7,70 Prozent auf 46,28 USD), Sangamo Therapeutics (+ 5,69 Prozent auf 0,28 USD) und FormFactor (+ 5,53 Prozent auf 144,80 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen AXT (-8,32 Prozent auf 75,69 USD), Intel (-4,61 Prozent auf 65,34 USD), Geron (-4,46 Prozent auf 1,61 USD), TransAct Technologies (-3,51 Prozent auf 3,30 USD) und Donegal Group B (-3,39 Prozent auf 18,26 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 14 122 999 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,167 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Werte

Im NASDAQ Composite präsentiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 12,61 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der SIGA Technologies-Aktie an.

Redaktion finanzen.at