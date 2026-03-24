Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite beginnt die Dienstagssitzung im Minus

Der NASDAQ Composite fällt nach den Gewinnen vom Vortag am zweiten Tag der Woche in die Verlustzone.

Am Dienstag notiert der NASDAQ Composite um 16:01 Uhr via NASDAQ 0,45 Prozent tiefer bei 21 847,33 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,634 Prozent tiefer bei 21 807,60 Punkten in den Handel, nach 21 946,76 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 21 881,29 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 21 712,04 Einheiten.

NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 24.02.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 22 863,68 Punkten. Der NASDAQ Composite wurde vor drei Monaten, am 24.12.2025, mit 23 613,31 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 24.03.2025, lag der NASDAQ Composite noch bei 18 188,59 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 fiel der Index bereits um 5,97 Prozent zurück. Bei 23 988,26 Punkten verzeichnete der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 522,75 Zählern erreicht.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit NETGEAR (+ 14,10 Prozent auf 25,17 USD), Century Aluminum (+ 6,97 Prozent auf 49,72 USD), Methanex (+ 6,85 Prozent auf 57,55 USD), AXT (+ 6,49 Prozent auf 68,62 USD) und Modine Manufacturing (+ 5,39 Prozent auf 222,87 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen Pegasystems (-5,97 Prozent auf 41,71 USD), Blackbaud (-4,94 Prozent auf 41,37 USD), US Global Investors (-4,68 Prozent auf 2,85 USD), Synopsys (-4,44 Prozent auf 413,27 USD) und Intuit (-4,40 Prozent auf 436,91 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 7 837 428 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3,677 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte

Unter den NASDAQ Composite-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 2,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,02 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at