Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite beginnt die Dienstagssitzung im Minus

Der NASDAQ Composite fällt nach den Gewinnen vom Vortag am zweiten Tag der Woche in die Verlustzone.

Am Dienstag notiert der NASDAQ Composite um 15:59 Uhr via NASDAQ 0,21 Prozent tiefer bei 26 550,01 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,251 Prozent höher bei 26 672,17 Punkten in den Handel, nach 26 605,36 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 26 679,26 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 26 497,52 Einheiten.

NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 26 281,61 Punkten auf. Der NASDAQ Composite wurde vor drei Monaten, am 11.05.2026, mit 26 274,13 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 11.08.2025, lag der NASDAQ Composite noch bei 21 385,40 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 14,26 Prozent. Bei 27 190,21 Punkten verzeichnete der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Zählern erreicht.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit FormFactor (+ 4,98 Prozent auf 118,08 USD), PDF Solutions (+ 4,81 Prozent auf 49,92 USD), KLA (+ 4,58 Prozent auf 201,57 USD), ASML (+ 4,35 Prozent auf 1 808,90 USD) und Modine Manufacturing (+ 4,30 Prozent auf 199,23 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen Donegal Group B (-17,28 Prozent auf 20,44 USD), Elbit Systems (-8,40 Prozent auf 775,00 USD), Hub Group (-4,84 Prozent auf 45,06 USD), Deckers Outdoor (-3,84 Prozent auf 93,70 USD) und SMC (-3,28 Prozent auf 469,11 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 12 156 125 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,697 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte

Unter den NASDAQ Composite-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 20,48 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at