Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite beginnt die Dienstagssitzung in der Verlustzone

Der NASDAQ Composite kann seine Vortagesgewinne am Morgen nicht halten.

Um 16:00 Uhr fällt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,86 Prozent auf 24 673,34 Punkte zurück. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 1,12 Prozent auf 24 609,57 Punkte an der Kurstafel, nach 24 887,10 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 24 567,07 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 24 724,70 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 20 948,36 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.01.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 23 857,45 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 28.04.2025, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 17 366,13 Punkte.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,19 Prozent aufwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 24 899,37 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Punkten markiert.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Omnicell (+ 17,78 Prozent auf 44,32 USD), Barrett Business Services (+ 2,93 Prozent auf 31,41 USD), Exponent (+ 2,54 Prozent auf 67,86 USD), Patterson-UTI Energy (+ 2,53 Prozent auf 11,75 USD) und Manhattan Associates (+ 2,31 Prozent auf 141,03 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Rambus (-20,52 Prozent auf 112,31 USD), Sangamo Therapeutics (-7,10 Prozent auf 0,20 USD), Donegal Group B (-5,71 Prozent auf 18,67 USD), Nissan Motor (-5,39 Prozent auf 2,28 USD) und TTM Technologies (-4,77 Prozent auf 137,30 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 9 023 270 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,327 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,23 zu Buche schlagen. Mit 13,16 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der SIGA Technologies-Aktie an.

Redaktion finanzen.at