Donegal Grou b Aktie

Donegal Grou b für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 655929 / ISIN: US2577013004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursentwicklung 28.04.2026 16:02:11

Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite beginnt die Dienstagssitzung in der Verlustzone

Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite beginnt die Dienstagssitzung in der Verlustzone

Der NASDAQ Composite kann seine Vortagesgewinne am Morgen nicht halten.

Um 16:00 Uhr fällt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,86 Prozent auf 24 673,34 Punkte zurück. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 1,12 Prozent auf 24 609,57 Punkte an der Kurstafel, nach 24 887,10 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 24 567,07 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 24 724,70 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 20 948,36 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.01.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 23 857,45 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 28.04.2025, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 17 366,13 Punkte.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,19 Prozent aufwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 24 899,37 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Punkten markiert.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Omnicell (+ 17,78 Prozent auf 44,32 USD), Barrett Business Services (+ 2,93 Prozent auf 31,41 USD), Exponent (+ 2,54 Prozent auf 67,86 USD), Patterson-UTI Energy (+ 2,53 Prozent auf 11,75 USD) und Manhattan Associates (+ 2,31 Prozent auf 141,03 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Rambus (-20,52 Prozent auf 112,31 USD), Sangamo Therapeutics (-7,10 Prozent auf 0,20 USD), Donegal Group B (-5,71 Prozent auf 18,67 USD), Nissan Motor (-5,39 Prozent auf 2,28 USD) und TTM Technologies (-4,77 Prozent auf 137,30 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 9 023 270 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,327 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,23 zu Buche schlagen. Mit 13,16 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der SIGA Technologies-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Historische Kursdaten
Zur Übersichtsseite
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Donegal Group Inc. (B)

mehr Nachrichten

Analysen zu Donegal Group Inc. (B)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Barrett Business Services Inc. 27,00 3,85% Barrett Business Services Inc.
Donegal Group Inc. (B) 18,89 -4,60% Donegal Group Inc. (B)
Exponent Inc. 57,48 2,10% Exponent Inc.
Manhattan Associates Inc. 116,10 -1,28% Manhattan Associates Inc.
Nissan Motor Co. Ltd. 1,92 -5,29% Nissan Motor Co. Ltd.
NVIDIA Corp. 179,02 -3,06% NVIDIA Corp.
Omnicell Inc. 37,60 17,50% Omnicell Inc.
Paccar Inc. 103,52 -4,70% Paccar Inc.
Patterson-UTI Energy Inc. 10,10 3,19% Patterson-UTI Energy Inc.
Rambus Inc. 91,70 -24,25% Rambus Inc.
Sangamo Therapeutics Inc 0,16 -8,31% Sangamo Therapeutics Inc
SIGA Technologies Inc. 4,60 0,77% SIGA Technologies Inc.
Strategy (ex MicroStrategy) 139,12 -3,62% Strategy (ex MicroStrategy)
TTM Technologies Inc. 115,60 -8,00% TTM Technologies Inc.

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ Comp. 24 550,10 -1,35%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 17: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 17
25.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.04.26 KW 17: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.04.26 KW 17: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließt fester -- DAX geht leichter aus dem Handel -- Asiens Börsen schlussendlich mit Verlusten
Der heimische Markt konnte am Dienstag moderat zulegen. Der deutsche Leitindex bewegte sich etwas nach unten. Der Dow kommt im Dienstagshandel kaum vom Fleck. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen