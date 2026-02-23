Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite beginnt Montagshandel in der Verlustzone

Am Montag verbucht der NASDAQ Composite um 15:59 Uhr via NASDAQ Verluste in Höhe von 0,48 Prozent auf 22 775,11 Punkte. In den Montagshandel ging der NASDAQ Composite 0,197 Prozent leichter bei 22 840,97 Punkten, nach 22 886,07 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag am Montag bei 22 893,22 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 22 740,70 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Performance im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 23.01.2026, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 23 501,24 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 22 273,08 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.02.2025, den Wert von 19 524,01 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 fiel der Index bereits um 1,98 Prozent. 23 988,26 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. Das Jahrestief steht hingegen bei 22 256,76 Zählern.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell ACADIA Pharmaceuticals (+ 2,88 Prozent auf 24,68 USD), Royal Gold (+ 2,78 Prozent auf 293,47 USD), Harvard Bioscience (+ 2,78 Prozent auf 0,60 USD), Biomarin Pharmaceutical (+ 2,23 Prozent auf 65,51 USD) und Ultra Clean (+ 2,11 Prozent auf 60,40 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen Nissan Motor (-16,58 Prozent auf 2,39 USD), Trend Micro (-9,37 Prozent auf 36,19 USD), inTest (-8,61 Prozent auf 9,02 USD), Harmonic (-7,25 Prozent auf 10,11 USD) und Expedia (-6,57 Prozent auf 190,11 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 7 217 366 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,923 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den NASDAQ Composite-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 1,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Gladstone Commercial-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,56 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

