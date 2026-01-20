Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite fällt zum Handelsende zurück

Zum Handelsschluss bewegte sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 2,39 Prozent leichter bei 22 954,32 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 1,58 Prozent auf 23 142,69 Punkte an der Kurstafel, nach 23 515,39 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag am Dienstag bei 23 236,05 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 22 916,83 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, notierte der NASDAQ Composite bei 23 307,62 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.10.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 22 990,54 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 19 630,20 Punkten auf.

Der Index verlor seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,21 Prozent. Bei 23 813,30 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. 22 916,83 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit Amtech Systems (+ 8,14 Prozent auf 15,94 USD), InterDigital (+ 5,54 Prozent auf 325,88 USD), Royal Gold (+ 4,75 Prozent auf 277,70 USD), Intel (+ 3,41 Prozent auf 48,56 USD) und MKS Instruments (+ 3,27 Prozent auf 210,66 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil Nissan Motor (-9,91 Prozent auf 2,44 USD), NetApp (-9,37 Prozent auf 94,11 USD), Sangamo Therapeutics (-8,82 Prozent auf 0,37 USD), Commercial Vehicle Group (-8,24 Prozent auf 1,56 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (-7,76 Prozent auf 160,23 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 61 524 570 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3,870 Bio. Euro den größten Anteil ein.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Blick

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten auf. Die Gladstone Commercial-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,24 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

