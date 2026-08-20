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NASDAQ Composite-Kursentwicklung 20.08.2026 16:00:36

Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite fällt zum Start zurück

Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite fällt zum Start zurück

Der NASDAQ Composite notiert heute trotz positivem Vortag im Minus.

Am Donnerstag steht der NASDAQ Composite um 15:58 Uhr via NASDAQ 0,65 Prozent im Minus bei 26 160,29 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,454 Prozent auf 26 211,52 Punkte an der Kurstafel, nach 26 331,09 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 26 263,47 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 26 157,10 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verlor der NASDAQ Composite bereits um 2,33 Prozent. Der NASDAQ Composite lag vor einem Monat, am 20.07.2026, bei 25 508,07 Punkten. Der NASDAQ Composite lag vor drei Monaten, am 20.05.2026, bei 26 270,36 Punkten. Der NASDAQ Composite lag vor einem Jahr, am 20.08.2025, bei 21 172,86 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 12,59 Prozent aufwärts. Bei 27 190,21 Punkten verzeichnete der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 20 690,25 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit ScanSource (+ 25,40 Prozent auf 64,48 USD), Methanex (+ 7,46 Prozent auf 60,81 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 7,15 Prozent auf 111,70 USD), Compugen (+ 4,51 Prozent auf 2,55 USD) und Mind CTI (+ 3,00 Prozent auf 1,03 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil LSI Industries (-8,56 Prozent auf 22,00 USD), SMC (-7,77 Prozent auf 422,17 USD), inTest (-5,45 Prozent auf 12,12 USD), TransAct Technologies (-5,00 Prozent auf 4,56 USD) und Ultralife Batteries (-4,86 Prozent auf 6,66 USD).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die SpaceX-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 4 769 486 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,550 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien

Die Consumer Portfolio Services-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Mit 19,29 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Compugen Ltd. 2,65 8,61% Compugen Ltd.
Consumer Portfolio Services Inc. 7,85 0,00% Consumer Portfolio Services Inc.
inTest Corp. 10,40 -4,59% inTest Corp.
LSI Industries Inc. 17,30 -14,36% LSI Industries Inc.
Methanex Corp. 50,20 3,93% Methanex Corp.
Mind CTI Ltd. 1,01 1,00% Mind CTI Ltd.
Modine Manufacturing Co. 162,20 -5,48% Modine Manufacturing Co.
NVIDIA Corp. 185,36 -0,32% NVIDIA Corp.
ScanSource Inc. 43,60 -0,46% ScanSource Inc.
SIGA Technologies Inc. 2,97 -4,50% SIGA Technologies Inc.
SMC Corp. 371,40 -2,52% SMC Corp.
SpaceX 114,66 -3,81% SpaceX
Strategy (ex MicroStrategy) 96,46 8,46% Strategy (ex MicroStrategy)
TransAct Technologies Inc. 4,90 2,08% TransAct Technologies Inc.
Ultralife Batteries Inc. 5,85 -2,50% Ultralife Batteries Inc.

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