Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite in der Verlustzone

Um 17:58 Uhr gibt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,28 Prozent auf 26 076,87 Punkte nach. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0,198 Prozent auf 26 099,58 Punkte an der Kurstafel, nach 26 151,30 Punkten am Vortag.

Bei 26 032,67 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 26 180,00 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 0,044 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite stand am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bei 24 975,82 Punkten. Der NASDAQ Composite lag vor drei Monaten, am 26.05.2026, bei 26 656,18 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.08.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 21 544,27 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 12,23 Prozent aufwärts. Der NASDAQ Composite verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 190,21 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Punkten verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell TTM Technologies (+ 7,69 Prozent auf 120,94 USD), SMC (+ 7,35 Prozent auf 468,98 USD), Amtech Systems (+ 6,25 Prozent auf 15,14 USD), AAON (+ 5,50 Prozent auf 80,38 USD) und American Eagle Outfitters (+ 4,96 Prozent auf 17,56 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Monro Muffler Brake (-7,09 Prozent auf 12,97 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-4,08 Prozent auf 3,76 USD), Intuit (-4,06 Prozent auf 342,96 USD), Americas Car-Mart (-4,04 Prozent auf 2,26 USD) und Nortech Systems (-3,61 Prozent auf 11,75 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 6 815 017 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,325 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

Unter den NASDAQ Composite-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 19,74 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at