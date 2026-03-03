Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite legt letztendlich den Rückwärtsgang ein

Am Dienstag sank der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsschluss um 1,02 Prozent auf 22 516,69 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 2,01 Prozent auf 22 292,37 Punkte an der Kurstafel, nach 22 748,86 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 22 601,59 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 22 124,78 Einheiten.

NASDAQ Composite-Jahreshoch und -Jahrestief

Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Monat, am 03.02.2026, bei 23 255,19 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 03.12.2025, den Stand von 23 454,09 Punkten. Der NASDAQ Composite wurde vor einem Jahr, am 03.03.2025, mit 18 350,19 Punkten bewertet.

Der Index gab seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,09 Prozent nach. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 23 988,26 Punkten. Bei 22 124,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Agilysys (+ 6,73 Prozent auf 78,45 USD), Nice Systems (+ 6,12 Prozent auf 123,50 USD), Manhattan Associates (+ 5,92 Prozent auf 148,26 USD), Myriad Genetics (+ 5,59 Prozent auf 5,29 USD) und Akamai (+ 4,55 Prozent auf 102,08 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil Cerus (-15,81 Prozent auf 2,13 USD), Rambus (-11,42 Prozent auf 87,59 USD), Compugen (-11,11 Prozent auf 2,00 USD), Modine Manufacturing (-10,98 Prozent auf 212,32 USD) und AXT (-9,84 Prozent auf 41,76 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 44 429 046 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite mit 3,811 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Aktien

Unter den NASDAQ Composite-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 1,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die Gladstone Commercial-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,72 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

